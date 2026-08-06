К 1 сентября переходы у школ и детсадов приведут в порядок

Общество

К 1 сентября переходы у школ и детсадов приведут в порядок
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До 1 сентября в Пензе проконтролируют, как обеспечена безопасность дорожного движения около школ и детских садов. Об этом заявил глава города Олег Денисов во время прямого эфира во «ВКонтакте» в четверг, 6 августа.

По его словам, рядом с образовательными учреждениями обновят разметку на переходах.

Также будет проверено освещение зебр около всех школ и детсадов. Если оно где-то не функционирует, его восстановят; если отсутствует - установят.

«Задача стоит, и мы с ней справимся. Переходы будут видны и пешеходам, и автомобилистам», - подчеркнул Олег Денисов.

С 1 сентября 2026 года в Пензенской области за парты сядут 129 754 школьника, из них 11 107 - первоклассники. Детей примут 300 общеобразовательных организаций. Все они в преддверии учебного года должны пройти приемку в срок до 17 августа.

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