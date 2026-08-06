7 августа в Пензенской области ожидаются дождь с грозой и град

7 августа в Пензенской области ожидается переменная облачность, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на пятницу уличные термометры покажут +13...+18 градусов, будет преимущественно без осадков. Днем ртутные столбики поднимутся до +28...+33, местами пройдет кратковременный дождь с грозой, возможен град. К ночи на субботу прогнозируется +14...+19, вероятность осадков сохранится.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. При грозе его порывы могут достигать 15-20 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что на начавшейся рабочей неделе Пензенская область окажется в поле повышенного давления, поэтому будет тепло и солнечно. Температурный режим ожидается выше климатической нормы на 1-3 градуса.

В старину подмечали: какова погода 7 августа до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова она после декабря.