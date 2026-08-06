Наносить разметку в Пензе закончат к октябрю

Общество

Наносить разметку в Пензе закончат к октябрю
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По состоянию на 6 августа разметку на дорогах Пензы наносить не закончили, сообщил глава города Олег Денисов во время прямого эфира во «ВКонтакте».

Работы выполнены примерно на 80%.

«Разметку надо наносить на дороги, которые находятся в нормативном состоянии. Как нанести на ту, которую расфрезеровали? Сейчас мы ее отремонтируем, а потом нанесем. К октябрю нанесем», - уточнил Олег Денисов.

Глава города обратил внимание: в Пензе второй год используется термопластик. Такая разметка долго держится и хорошо видна. «Будем надеяться, что в следующем году она сохранится, останется только обновить», - добавил Олег Денисов.

До 1 сентября в Пензе проверят состояние разметки и освещения на переходах рядом со школами и детсадами.

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