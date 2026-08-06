Глава Пензы пообещал улучшить состояние улицы Московской

Состояние улицы Московской вызывает недовольство у некоторых пензенцев. Свои жалобы люди адресовали главе города Олегу Денисову во время прямого эфира во «ВКонтакте» в четверг, 6 августа.

Они отметили, что во многих местах, особенно у драмтеатра, повреждена плитка, клумбы запущены, вид фасадов домов и состояние дворов оставляет желать лучшего. Кроме того, во время дождей улицу постоянно затапливает.

«Сейчас при обходах и объездах чуть дальше стараемся от центра уходить, а здесь, может быть, мы действительно немножко упустили. Я обязательно возьму главу администрации, обслуживающие организации, управляющие компании, мы пройдем посмотрим и по максимуму эти недостатки устраним. По крайней мере подмести подметем, обязательно заставим убраться во дворах.

По поводу цветочков буквально вчера встречался, говорю: «Почему у нас на Московской в скверах цветочки, мягко говоря, уставшие, как будто им чего-то не хватает?» Специалист говорит: «Возможно, прикормка, возможно еще что-то, вот вы видите, мы их поливаем». Ну может, много воды заливают. Сошлись на том, что не хватает витаминов. Вот они, как их посадили - ни больше ни меньше, как будто замерли, чего-то ждут. Нельзя прикормку добавлять, когда жарко. К выходным обещают понижение, дожди, прикормим эти цветочки. Будем надеяться, что они расцветут», - объяснил Олег Денисов.

В заключение он пообещал обязательно изменить внешний вид улицы Московской в лучшую сторону.