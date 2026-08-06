Разбитую лестницу у остановки «Путепровод» восстановят в 2 этапа

В Пензе лестницу на улице 8 Марта, что ведет от частного сектора к остановке «Путепровод», хотят отремонтировать в 2 этапа. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Конструкция очень востребована у пензенцев, но сейчас ее ступени совсем развалились.

«У нас там две лестницы находятся, и действительно они, мягко говоря, в плачевном состоянии. Если летом еще более или менее, то зимой скатиться можно», - констатировал Денисов в прямом эфире ЦУР во «ВКонтакте» в четверг, 6 августа.

Он пообещал, что на предстоящей неделе сотрудники городского управления ЖКХ обследуют лестницу и определят, как можно исправить ситуацию.

По словам Денисова, в городе найдут средства и разобьют работу на два этапа. В этом году до выпадения снега у лестницы восстановят бетонное покрытие, в 2027-м намерены заняться благоустройством: положить плитку, сделать перила.

«Этот объект берем себе в работу», - заявил чиновник.

Горожане давно жалуются в Сети на лестницу на улице 8 Марта, интересуясь, когда проблему решат.

«Состояние удручающее. Разрушены опорные стенки, стерты ступени, из ступеней торчат железные арматурины. Если зацепиться за них ногой, костей не соберешь» , - написал житель областного центра в апреле 2025-го. Лестницу пообещали обследовать и рассмотреть возможность ее ремонта «с учетом имеющихся финансовых ресурсов».