В работе маршрута № 88т (ГПЗ-24 - Аэропорт) выявили нарушения

В четверг, 4 июня, в Пензе проверили работу маршрута № 88т (ГПЗ-24 - Аэропорт). Были выявлены нарушения.

Контролировались санитарное состояние салонов микроавтобусов и соблюдение водителями графика движения.

По результатам проверки перевозчику - индивидуальному предпринимателю - направят претензию с требованием уплатить штраф за ненадлежащее исполнение условий госконтракта. Установленное расписание нарушалось, пояснили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Работа муниципального маршрута регулярных перевозок № 88т была восстановлена с 17 марта. Его обслуживают 2 автобуса малого класса. Маршрутки едут по ул. Антонова, Измайлова, мосту им. В. П. Капашина, ул. Кирова, Калинина, Свердлова, Баумана, Бауманскому путепроводу, ул. Терновского и Центральной.

Изначально объявлялось, что расписание микроавтобусов будет следующим: отправление от остановочного пункта «ГПЗ-24» - в 5:40, 6:15, 6:50, 7:35, 8:15, 9:10, 15:50, 16:30, 17:20, 18:15; от аэропорта - в 5:40, 6:15, 6:50, 7:35, 8:15, 9:10, 15:50, 16:30, 17:20, 18:15.

Маршрутки № 88т исчезали с улиц более чем на полгода: в прошлом июле перевозчик подал заявление о прекращении действия ранее выданного свидетельства.