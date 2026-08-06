В Пензе собрали 400 рюкзаков для нуждающихся школьников

Общество

В Пензе собрали 400 рюкзаков для нуждающихся школьников
Печать
Max

В Пензе собрали 400 рюкзаков с необходимыми для школы принадлежностями. О ходе акции «Собери ребенка в школу» в четверг, 6 августа, рассказал глава города Олег Денисов.

Помощь окажут нуждающимся семьям: малоимущим, находящимся в трудной жизненной ситуации и другим.

За поддержкой можно обратиться в соцуправление.

«И даже если кто-то там говорит: извините, у меня там на 1 000 больше доход, обращайтесь. Если тяжело, пожалуйста, мы поможем», - подчеркнул Олег Денисов в прямом эфире ЦУР во «ВКонтакте».

Акция «Собери ребенка в школу» проходит в регионе ежегодно. По всей области собирают канцелярские принадлежности, школьную и спортивную форму, обувь и другие вещи. В прошлом году помогли 7 158 ученикам.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
школа дети акция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!