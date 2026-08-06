В Пензе собрали 400 рюкзаков для нуждающихся школьников

В Пензе собрали 400 рюкзаков с необходимыми для школы принадлежностями. О ходе акции «Собери ребенка в школу» в четверг, 6 августа, рассказал глава города Олег Денисов.

Помощь окажут нуждающимся семьям: малоимущим, находящимся в трудной жизненной ситуации и другим.

За поддержкой можно обратиться в соцуправление.

«И даже если кто-то там говорит: извините, у меня там на 1 000 больше доход, обращайтесь. Если тяжело, пожалуйста, мы поможем», - подчеркнул Олег Денисов в прямом эфире ЦУР во «ВКонтакте».

Акция «Собери ребенка в школу» проходит в регионе ежегодно. По всей области собирают канцелярские принадлежности, школьную и спортивную форму, обувь и другие вещи. В прошлом году помогли 7 158 ученикам.