В Пензе, Спутнике и Заречном модернизируют часть светофоров

Общество

В Пензе, Спутнике и Заречном модернизируют часть светофоров
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На перекрестках в Пензе, Спутнике и Заречном начали оснащение 12 светофоров периферийными комплексами адаптивного управления и мониторинга параметров транспортных потоков.

Когда процесс будет завершен, система регулирования дорожного движения будет подстраивать работу светофоров под меняющуюся транспортную ситуацию в режиме реального времени.

В Пензе адаптивное управление автоматическими регулировщиками основано на поиске разрыва в транспортном потоке. Если такой разрыв есть, длительность разрешающего сигнала сокращается.

«Пример адаптивного режима работы светофорных объектов: светофор работает по определенному режиму, например зеленый в выбранном направлении горит от 20 до 50 секунд. Если детектор, установленный на перекрестке, обнаружил разрыв в транспортном потоке, светофор может остановить зеленый в этот момент», - рассказали в ГБУ «Безопасный регион».

Модернизированные светофоры заработают в режиме адаптивного управления к концу 2026 года, уточнили в областном правительстве.

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