В сквере Белинского напротив драмтеатра уложат асфальт

На следующей неделе в Пензе напротив драмтеатра начнется ремонт сквера имени Белинского, состояние которого удручало многих жителей областного центра.

О работах глава города Олег Денисов рассказал во время прямого эфира, организованного во «ВКонтакте» в четверг, 6 августа.

«Там будет хороший асфальт, по которому можно будет смело ходить не только в кроссовках, но и на каблуках, выходя из драмтеатра», - отметил чиновник.

Старое покрытие, плитка, исчезнет. Зона обновления составит 2 640 квадратных метров.

По словам Олега Денисова, ремонт планируется выполнить до конца августа - начала сентября.

В этот же период в Пензе обновят покрытие в сквере Героев-чернобыльцев на улице 8 Марта и у памятника «Паровоз Су 213-89» на Луначарского.