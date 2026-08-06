На Северной Поляне в Пензе отключат горячую воду

С 9:00 понедельника, 10 августа, в Пензе начнутся гидравлические испытания тепловых сетей на Северной Поляне. Из-за этого по ряду адресов будет отсутствовать горячая вода.

Под отключение попадают следующие жилые дома:

- ул. Аустрина, 37, 123а, 129а, 131, 131а, 133г, 144, 146, 148, 150а, 156, 162, 170, 172;

- ул. Сумская, 2, 3, 7, 9, 11, 32;

- ул. Можайского, 12;

- ул. Депутатская, 4;

- ул. Байкова, 2а;

- ул. Новая, 19а;

- ул. Совхозная, 4;

- 3-й пр-д Можайского, 13.

Также без ресурса останутся соцобъекты:

- детский сад № 71 (ул. Можайского, За);

- филиал № 1 детского сада № 71 (ул. Депутатская, 8а);

- филиал № 2 детского сада № 71 (ул. Депутатская, 5);

- школа № 71 (ул. Можайского, 1);

- лицей архитектуры и дизайна № 3 (ул. Литвинова, 58);

- Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса (ул. Аустрина, 39);

- ФОК «Айсберг» (ул. Можайского, 1а);

- Пензенское производственное отделение «Пензаэнерго» (ул. Аустрина, 168).

Предполагается, что подача ГВС возобновится к 20:00 23 августа, сообщили в ресурсоснабжающей организации.