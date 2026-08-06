На Северной Поляне в Пензе отключат горячую воду

С 9:00 понедельника, 10 августа, в Пензе начнутся гидравлические испытания тепловых сетей на Северной Поляне. Из-за этого по ряду адресов будет отсутствовать горячая вода.
Под отключение попадают следующие жилые дома:
- ул. Аустрина, 37, 123а, 129а, 131, 131а, 133г, 144, 146, 148, 150а, 156, 162, 170, 172;
- ул. Сумская, 2, 3, 7, 9, 11, 32;
- ул. Можайского, 12;
- ул. Депутатская, 4;
- ул. Байкова, 2а;
- ул. Новая, 19а;
- ул. Совхозная, 4;
- 3-й пр-д Можайского, 13.
Также без ресурса останутся соцобъекты:
- детский сад № 71 (ул. Можайского, За);
- филиал № 1 детского сада № 71 (ул. Депутатская, 8а);
- филиал № 2 детского сада № 71 (ул. Депутатская, 5);
- школа № 71 (ул. Можайского, 1);
- лицей архитектуры и дизайна № 3 (ул. Литвинова, 58);
- Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса (ул. Аустрина, 39);
- ФОК «Айсберг» (ул. Можайского, 1а);
- Пензенское производственное отделение «Пензаэнерго» (ул. Аустрина, 168).
Предполагается, что подача ГВС возобновится к 20:00 23 августа, сообщили в ресурсоснабжающей организации.