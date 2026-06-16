На пересечении улиц Плеханова и Суворова спилили деревья

Общество

На пересечении улиц Плеханова и Суворова спилили деревья
Печать
Max

В Пензе ликвидировали деревья на пересечении улиц Плеханова и Суворова, в районе ТЦ «Сан и Март». Растения были заражены ясеневой златкой.

Работы организовал владелец земельного участка, сообщили в городской администрации.

Ясеневая изумрудная златка - вредитель, представляющий опасность для лесных и городских экосистем. Личинки разрушают проводящую систему дерева, это приводит к его гибели.

Жители Пензы в этом году заметили, что в центре города много сухих деревьев. Не все они являются ясенями.

От аварийных растений собираются избавиться на улице Суворова, у ТЯК «Красные холмы», а также на улице Московской. Компенсационную высадку планируют сделать осенью.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дерево вырубка мэрия
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!