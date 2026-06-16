На пересечении улиц Плеханова и Суворова спилили деревья

В Пензе ликвидировали деревья на пересечении улиц Плеханова и Суворова, в районе ТЦ «Сан и Март». Растения были заражены ясеневой златкой.

Работы организовал владелец земельного участка, сообщили в городской администрации.

Ясеневая изумрудная златка - вредитель, представляющий опасность для лесных и городских экосистем. Личинки разрушают проводящую систему дерева, это приводит к его гибели.

Жители Пензы в этом году заметили, что в центре города много сухих деревьев. Не все они являются ясенями.

От аварийных растений собираются избавиться на улице Суворова, у ТЯК «Красные холмы», а также на улице Московской. Компенсационную высадку планируют сделать осенью.