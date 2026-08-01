В Пензе почистят и покрасят памятник «Паровоз Су 213-89»

В Пензе памятник «Паровоз Су 213-89» на улице Луначарского почистят с помощью пескоструйного аппарата, а затем покрасят. Металлические элементы конструкции, пришедшие в негодность, собираются восстановить.

Об этом на своих страницах в соцсетях в субботу, 1 августа, рассказал глава города Олег Денисов. Он сообщил, что встретился с подрядчиком, который займется работами, и обсудил детали.

Территория возле памятника на площади 794 кв. м тоже преобразится - специалисты заасфальтируют ее, установят 2 скамейки и урну. На постаменте заменят плитку.

«Работы планируем завершить в сентябре», - добавил Олег Денисов.

Ранее сообщалось, что на благоустройство территории у памятника паровозу готовы потратить 4 536 523 рубля. Она давно требует обновления.