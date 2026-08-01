В Пензенской области в августе на смену жаре придет прохлада

Общество

В Пензенской области в августе на смену жаре придет прохлада
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В первой половине августа в Пензенскую область вернется летняя погода, а в конце месяца жители региона почувствуют дыхание осени.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, средняя температура в последний месяц лета ожидается около средних многолетних значений. Количество осадков будет близким к норме.

В начале августа в Пензенскую область придет жаркий азорский антициклон. Погода стабилизируется. Днем столбики термометра поднимутся до +28…+30 градусов, ночью ожидается +17…+20.

Во второй декаде месяца прогнозируются дожди, прохладная погода. Дневная температура составит +25…+19 градусов.

В последней декаде августа похолодает до +15…+17. Погода будет пасмурной. Дожди ожидаются практически ежедневно.

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