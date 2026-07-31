В память об Иоанне Оленевском под Пензой пройдет крестный ход

5 и 6 августа в Оленевке и Соловцовке (Пензенский район) пройдут богослужения по случаю 75 лет со дня упокоения священноисповедника Иоанна Оленевского. Их возглавит митрополит Серафим.

5-го числа (среда) в Сергиевской церкви Соловцовки в 16:00 начнется малая вечерня с чтением акафиста, в 17:00 там же пройдет всенощное бдение. На это же время бдение намечено и в храме Иоанна Оленевского в Оленевке.

6 августа (четверг) в 0:00 в Соловцовке состоится Божественная литургия. В 6:40 прихожане пройдут крестным ходом от храма в Оленевке до церкви в Соловцовке.

В 8:00 в Оленевке начнется Божественная литургия. В 9:00 в Соловцовке литургию совершит сонм архипастырей, уточнили в Пензенской епархии.

Желающие посетить мероприятия смогут добраться из Пензы до Соловцовки на автобусе № 433. Он отправляется от остановки «Микрорайон Гидрострой» в 8:00, 10:30, 13:00, 16:00, 18:00 и 20:00. В обратном направлении рейсы назначены на 6:20, 9:00, 11:30, 14:10, 17:00, 19:00. Время в пути займет около получаса.

Иоанн Оленевский (Иван Васильевич Калинин) родился около 1862 года в селе Оленевка и был священнослужителем. Он пользовался большим авторитетом среди верующих, приезжавших к нему за советом даже из отдаленных мест. Его почитали за праведную жизнь, способность утешить в печали, дать ответ на сложный вопрос.

В апреле 1932 года и в январе 1934-го отца Иоанна арестовывали по обвинению в том, что он «сеет религиозную заразу», но отпускали под подписку о невыезде. В 1936-м его вновь арестовали по доносу и приговорили к 6 годам заключения, однако затем приговор был отменен, а отец Иоанн освобожден.

В последние годы жизни его почитали как старца. Он ежедневно принимал богомольцев, не ел ни рыбу, ни мясо, коленопреклоненно молился ночами, спал в гробу. Отец Иоанн скончался 26 марта 1951 года. Гроб с его телом верующие несли на руках от Соловцовки до кладбища села Оленевка.

27 декабря 2000 года имя отца Иоанна внесено в Собор новомучеников и исповедников Российских.

31 мая 2001 года нетленные мощи старца Иоанна были перенесены в Сергиевский храм в селе Соловцовка. Там они и хранятся в специальной раке под покрывалом, украшенным золотым шитьем.