Перечислены адреса, где будут отключать свет 3 августа

В понедельник, 3 августа, в областном центре в части домов в Цыганском поселке, поселке Черкассы, на Пенза-III, а также на ул. Гагарина, 16в, отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Гончарова, 1-26, 28-41, 43-45, 47-54, 56, 58-61, 63, 65, 67, 69; пр-д Гончарова, 2, 3; ул. Придорожная, 4-14 (четные), 15, 16, 20, 22, 22а, 23-28, 30-51, 53, 55, 57, 58, 59, 60-90 (четные); пр-д Придорожный, 4-33, 35, 37, 39; 2-й пр-д Придорожный, 3-13, 15; ул. Ряжская, 1, 3-9, 20; пр-д Щербакова, 1, 3, 4, 9, 11, 13-49, 51, 53, 55; ул. Щербакова, 2, 6-41, 41в, 43.

С 8:30 до 16:00:

- пр-д Литвинова, 17, 19, 21; ул. Новая, 2, 2Б, 5-15 (нечетные), 19-27 (нечетные), 28-31, 35; 1-й Новый пр-д, 3, 6, 8/5; 2-й Новый пр-д, 1-11, 11Б; 3-й Новый пр-д, 1-12; ул. Павлова, 2, 4-10, 12, 14-17, 19, 20-29, 32, 34, 40; пр-д Павлова, 2, 5, 6, 7; ул. Тиражная, 22.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Гагарина, 16в.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Заречная, 3, 5; ул. Инсарская; ул. Ломовская, 1, 3, 4; ул. Мокшанская; ул. Павлушкина; ул. Тухачевского.