В России изменятся правила перевозки багажа и животных в такси

Общество

В России изменятся правила перевозки багажа и животных в такси
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С 1 сентября в России вступят в силу обновленные правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. В частности, в них уточняются нормы провоза багажа и животных.

В обновленных правилах указано, что таксопарк самостоятельно определяет количество мест багажа, условия его бесплатной или платной перевозки.

«По согласованию с водителем допускается перевозка багажа, не помещающегося в багажное отделение, в салоне транспортного средства при условии, что это не создает помех для управления и не угрожает безопасности пассажиров», - сообщается в приказе Минтранса РФ.

Кресла-коляски пассажиров из числа инвалидов перевозятся бесплатно.

Уточняется, что бесплатный провоз в составе ручной клади домашних животных, в том числе птиц, допускается только в контейнере с глухим дном (клетки, короба, сумки) с доступом воздуха и запором (замком), сумма измерений которого по длине, ширине и высоте не превышает 120 см или большего значения, установленного по решению перевозчика. Дно контейнера должно быть водонепроницаемым и покрыто абсорбирующим материалом, просыпание которого исключено.

Клетку для птиц необходимо покрыть светонепроницаемой тканью.

Обновленные правила будут действовать до 1 сентября 2032 года.

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