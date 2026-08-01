В Городищенском районе озаботились наличием электричества в детсадах

В Городищенском районе прокурорская проверка показала, что в детских садах и школах нет вторых независимых источников питания.

Таким образом, если подача электроэнергии оборвется, это может привести к чрезвычайным ситуациям и нарушению прав детей и персонала на защиту жизни, здоровья и имущества.

Прокурор района обратился в суд с иском, чтобы возложить на администрацию образовательных учреждений обязанность оборудовать здания резервными источниками электроэнергии.

Суд удовлетворил требования.

Оборудование должно появиться в городищенских детских садах и школах не позднее 31 декабря 2027 года, сообщили в пресс-службе судебной системы Пензенской области.