В Городищенском районе озаботились наличием электричества в детсадах

Общество

В Городищенском районе озаботились наличием электричества в детсадах
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В Городищенском районе прокурорская проверка показала, что в детских садах и школах нет вторых независимых источников питания.

Таким образом, если подача электроэнергии оборвется, это может привести к чрезвычайным ситуациям и нарушению прав детей и персонала на защиту жизни, здоровья и имущества.

Прокурор района обратился в суд с иском, чтобы возложить на администрацию образовательных учреждений обязанность оборудовать здания резервными источниками электроэнергии.

Суд удовлетворил требования.

Оборудование должно появиться в городищенских детских садах и школах не позднее 31 декабря 2027 года, сообщили в пресс-службе судебной системы Пензенской области.

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