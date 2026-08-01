2 августа в Пензенской области температура поднимется до +29

Общество

2 августа в Пензенской области температура поднимется до +29
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В воскресенье, 2 августа, в Пензенской области синоптики обещают возвращение летней температуры. Существенных осадков не ожидается.

Как сообщили в Приволжском УГМС, в ночь на 2 августа температура опустится до +12…+17 градусов.

Утром будет около +22, солнечно. Днем прогнозируется переменная облачность, северо-западный ветер подует со скоростью 8-13 м/с.

Термометр покажет +24…+29 градусов.

Ранее синоптики рассказали, что в начале августа в Пензенскую область придет жаркий азорский антициклон. Днем столбики термометра поднимутся до +28…+30 градусов, ночью ожидается +17…+20.

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