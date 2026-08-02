В МФЦ на ул. Шмидта можно оценить состояние здоровья с помощью ИИ

В зале обслуживания пензенского МФЦ на улице Шмидта, 4, появился медицинский терминал, который оснащен системой бесконтактной диагностики на основе искусственного интеллекта (ИИ). Он за 15 секунд оценивает состояние здоровья человека.

Воспользоваться терминалом может любой желающий. Нужно подойти к нему, дать системе сфокусироваться на лице, и ИИ, проанализировав видеопоток, определит до 17 ключевых показателей здоровья.

Результаты и рекомендации появятся на экране. Их можно скачать через QR-код или перейти к записи на прием к врачу.

«Система дистанционной фотоплетизмографии позволяет определить пульс и артериальное давление, эластичность сосудов и выносливость сердца, уровень стресса и биологический возраст, риск развития диабета II типа, полный липидный профиль (холестерин различных фракций), индекс массы тела и другие важные параметры», - сообщили в областном министерстве экономического развития и промышленности.

В ведомстве предупредили: результаты обследования носят информационный характер, отклонения от нормы - это повод обратиться к квалифицированному специалисту.