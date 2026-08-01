Названы 7 симптомов, которые говорят о проблемах с печенью

Печень - жизненно важный орган, в тканях которого отсутствуют болевые рецепторы. Поэтому серьезно тревожить она начинает тогда, когда дело доходит до необратимых фиброза или цирроза. Однако есть 7 признаков, которые могут указывать на пока скрытые проблемы с печенью.

Симптомы назвала пензенский врач-инфекционист Валерия Минеева. К первому она отнесла синдром хронической усталости, избавиться от которого не помогает даже отпуск.

«Когда гепатоциты (клетки печени) повреждены, орган перестает эффективно перерабатывать аммиак - токсичный продукт распада белков. Аммиак попадает в кровь, преодолевает гематоэнцефалический барьер и оказывает угнетающее действие на центральную нервную систему. Мозг буквально находится в состоянии легкого химического отравления», - пояснила специалист.

На проблемы с печенью может указывать тяжесть и дискомфорт в правом подреберье, которые возникают, как правило, через 20-30 минут после жирной еды или приема алкоголя.

Больная печень, по словам врача, увеличивается в размерах и начинает давить на глиссонову капсулу, оболочку, покрывающую ее снаружи, и на соседний желчный пузырь, где много нервных окончаний. Желчь выбрасывается, чтобы переварить жирную пищу, протоки растягиваются, и воспаленный орган отвечает давлением изнутри. Так и возникает дискомфорт.

Третий признак - легкая желтизна ладоней или подошв, пожелтение языка. Это маркеры критического уровня билирубина, пигмента, который образуется при распаде старых эритроцитов. Здоровая печень быстро его перехватывает и выводит, а больная не справляется.

Четвертый признак - кожный зуд без сыпи, который может усиливаться по ночам.

«Вы чешетесь, но кожа абсолютно чистая. Ни аллергии, ни укусов. При застое желчи определенные кислоты попадают не в кишечник, а обратно в кровоток. С током крови они разносятся по телу и раздражают нервные окончания в верхних слоях кожи. Антигистаминные препараты от такого зуда практически не помогают», - отметила врач.

О плохом состоянии органа говорят также темная моча и светлый кал. Это классическая пара симптомов, сопровождающая проблемы с оттоком желчи.

Шестой признак - мелкие кровоподтеки от малейшего прикосновения, красные паутинки на лице, груди и плечах.

«Печень синтезирует факторы свертываемости крови. Если производство нарушено, сосуды становятся хрупкими. Кроме того, при больной печени падает уровень эстрогенсвязывающего белка, что приводит к расширению мелких капилляров (те самые «звездочки»)», - пояснила Валерия Минеева.

И последний признак - отечность лодыжек и лица. Печень вырабатывает альбумин, белок, который удерживает жидкость внутри сосудов. Если его мало, то вода уходит в мягкие ткани.

«Запишитесь к терапевту или гастроэнтерологу сегодня, если наблюдаете: любой оттенок желтизны кожи или белков глаз; сочетание: сильная усталость + тяжесть справа + кожный зуд; темная моча + светлый стул, длящиеся более двух дней; спонтанные кровотечения из носа или десен, которых раньше не было», - посоветовала врач.

Если убрать травмирующий фактор своевременно, печень способна восстановиться.