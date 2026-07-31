Первый день августа в Пензенской области будет дождливым

Общество

Первый день августа в Пензенской области будет дождливым
Печать
Max

В субботу, 1 августа, в Пензенской области прогнозируется переменная облачность. В большинстве районов снова пройдет кратковременный дождь, в отдельных - гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на субботу будет +12...+17 градусов. Синоптики обещают дождь в большинстве районов, местами грозу.

Днем столбики уличных термометров покажут +23...+28. В ночь на воскресенье в прогнозе +12...+17 градусов, кратковременный дождь уже местами. Возможна гроза.

В народном календаре 1 августа - Макринин день, Мокрины. На Руси по тому, насколько он «мокрый», судили о приближающейся осени.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!