«Пензавтодор» закупит более 2 700 саженцев деревьев и кустарников

«Пензавтодор» готовится к закупке саженцев деревьев и кустарников. На приобретение более 2 700 растений планируется потратить 21 610 223 рубля.
В списке представлены следующие наименования
- дерен белый - 675;
- микробиота перекрестнопарная - 420;
- клен остролистный разной высоты - 254;
- можжевельник горизонтальный - 235;
- ель - 205;
- сирень венгерская - 200;
- кизильник блестящий - 136;
- барбарис разной высоты - 126;
- спирея - 100;
- липа мелколистная - 82;
- можжевельник казацкий - 75;
- лапчатка - 60;
- клен кустовой - 42;
- пузыреплодник калинолистный - 40;
- рябина обыкновенная - 36;
- береза бумажная - 33;
- гортензия метельчатая - 30;
- черемуха виргинская - 19;
- пихта корейская - 10;
- чубушник - 9;
- сосна горная на штамбе - 1.
Посадочный материал должен быть поставлен заказчику в течение 5 рабочих дней с момента подписания контракта, уточняется на портале госзакупок.