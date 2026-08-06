«Пензавтодор» закупит более 2 700 саженцев деревьев и кустарников

«Пензавтодор» готовится к закупке саженцев деревьев и кустарников. На приобретение более 2 700 растений планируется потратить 21 610 223 рубля.

В списке представлены следующие наименования

- дерен белый - 675;

- микробиота перекрестнопарная - 420;

- клен остролистный разной высоты - 254;

- можжевельник горизонтальный - 235;

- ель - 205;

- сирень венгерская - 200;

- кизильник блестящий - 136;

- барбарис разной высоты - 126;

- спирея - 100;

- липа мелколистная - 82;

- можжевельник казацкий - 75;

- лапчатка - 60;

- клен кустовой - 42;

- пузыреплодник калинолистный - 40;

- рябина обыкновенная - 36;

- береза бумажная - 33;

- гортензия метельчатая - 30;

- черемуха виргинская - 19;

- пихта корейская - 10;

- чубушник - 9;

- сосна горная на штамбе - 1.

Посадочный материал должен быть поставлен заказчику в течение 5 рабочих дней с момента подписания контракта, уточняется на портале госзакупок.