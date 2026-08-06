Названы микрорайоны Пензы, где будут отключать свет 7 августа

В пятницу, 7 августа, в Пензе на части улиц и проездов Терновки, Поселка Черкассы, Согласия и в отдельных домах на Клары Цеткин отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок адресов опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Донецкая, 1-30, 34, 36;

- ул. Ивановская, 1, 3, 4, 6-12, 14-32 (четные), 54;

- ул. Красноярская, 1-70, 72-86 (четные);

- ул. Новый Порядок, 1-7;

- ул. Романовка, 1, 3, 3а, 5, 5а, 5в, 23-45 (нечетные);

- ул. Ростовская, 78/34, 78а, 80-94 (четные), 97-119 (нечетные), з/у 107а;

- ул. Уфимская, 3, 5-26, 28, 30, 32;

- пр-д Уфимский, 1, 3-10;

- ул. Челябинская, 16а, 18, 20-25, 27.

С 8:30 до 16:00:

- пр-д Литвинова, 17, 19, 21;

- ул. Новая, 2, 2Б, 5-15 (нечетные), 19-27 (нечетные), 28-31, 35;

- 1-й Новый пр-д, 3, 6, 8/5;

- 2-й Новый пр-д, 1-11, 11Б;

- 3-й Новый пр-д, 1-12;

- ул. Павлова, 2, 4-10, 12, 14-17, 19, 20-29, 32, 34, 40;

- пр-д Павлова, 2, 5, 6, 7;

- ул. Тиражная, 22.

С 9:00 до 15:00:

- ул. К. Цеткин, 46, 46а, 48, 48а, 50, 54.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Марата, 184, 189;

- ул. Поимская, 17, 18, 20, 20а;

- 1-й Поимский пр-д, 1, 3-9, 13-24, 26, 32;

- 2-й Поимский пр-д, 1-8, 10, 12/19, 16, 18, 20, 22;

- СНТ Заря (Согласие), 2/93, 2/149, уч. 2/66-2/69, 2/74, 2/140, 2/146-2/148, 2/152, 2/154, 2/155, 2/157, 2/160, 2/162, 2/163, 2/167, 2/169-2/175, 2/178, 2/179, 2/181, 2/182, 2/186, 2/187, 2/195.