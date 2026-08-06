8 и 12 августа изменится график движения пригородных поездов

В субботу, 8 августа, и среду, 12 августа, в Пензенской области будет изменен график движения пригородных поездов.

На эти дни Куйбышевской железной дорогой запланированы работы на станции Чаадаевка.

Поезд № 7236 Пенза-I (отправление в 20:30) - Кузнецк (прибытие в 22:32) выводится из графика, сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Поезд № 7239/7232 Саранск-I - Пенза-I - Кузнецк на участке между Пензой-I и Кузнецком проследует по измененному расписанию.

Со станции Саранск-I он отправится в 17:13, прибудет на Пензу-I в 19:37, проследует дальше в 19:39, окажется в Кузнецке в 21:21.