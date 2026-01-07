Только 30% обследованных пензенских молодоженов оказались здоровы

Общество

Только 30% обследованных пензенских молодоженов оказались здоровы
Печать
Telegram

В региональном минздраве подсчитали, сколько пар воспользовались «Сертификатом здоровья молодоженов» за период действия программы, стартовавшей в марте 2024 года.

Документ предоставляет новобрачным право пройти бесплатное обследование в перинатальном центре больницы имени Н. Н. Бурденко, он действителен в течение года.

Всего сертификатом воспользовались 427 пар. Только у 128 из них репродуктивное здоровье оказалось в порядке. Для 85 молодых семей составили индивидуальную программу подготовки к зачатию.

«Беременность наступила у 43 пар, 21 пара нуждается в ЭКО, 192 направлены на лечение в отделении охраны репродуктивного здоровья, и 86 пар находятся на обследовании», - рассказали в минздраве.

В регионе уделяют особое внимание охране репродуктивного здоровья подростков и молодежи, а также повышению рождаемости. Сертификат, который выдают новобрачным, по мнению специалистов, помогает сформировать ответственный подход к рождению детей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
семья дети минздрав
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!