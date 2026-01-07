Только 30% обследованных пензенских молодоженов оказались здоровы

В региональном минздраве подсчитали, сколько пар воспользовались «Сертификатом здоровья молодоженов» за период действия программы, стартовавшей в марте 2024 года.

Документ предоставляет новобрачным право пройти бесплатное обследование в перинатальном центре больницы имени Н. Н. Бурденко, он действителен в течение года.

Всего сертификатом воспользовались 427 пар. Только у 128 из них репродуктивное здоровье оказалось в порядке. Для 85 молодых семей составили индивидуальную программу подготовки к зачатию.

«Беременность наступила у 43 пар, 21 пара нуждается в ЭКО, 192 направлены на лечение в отделении охраны репродуктивного здоровья, и 86 пар находятся на обследовании», - рассказали в минздраве.

В регионе уделяют особое внимание охране репродуктивного здоровья подростков и молодежи, а также повышению рождаемости. Сертификат, который выдают новобрачным, по мнению специалистов, помогает сформировать ответственный подход к рождению детей.