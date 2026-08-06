В поликлинике областной детской больницы с мая не работает МРТ

Общество

В поликлинике областной детской больницы с мая не работает МРТ
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В детской поликлинике на улице Бекешской в Пензе с мая не работает МРТ. О проблеме рассказала мать ребенка-инвалида на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Финансирования на ремонт нет. У меня ребенок с инвалидностью, и нам требуется ежемесячная МРТ, но мы вынуждены ехать в Саратов, Самару и другие города, отдавать всю его пенсию за одну МРТ. Но ни направления в другой город, ни починка никого не интересуют. В Пензе для ребенка 2 лет в платных клиниках нет услуги «МРТ под наркозом». Что делать в данной ситуации???» - написала пензячка.

Представитель областной детской больницы им. Филатова сообщил, что проблема должна решиться: был объявлен соответствующий аукцион на госзакупках. За ремонт магнитно-резонансного томографа MAGNETOM Aera SN 142419 c заменой реконструктора готовы заплатить 3 200 000 рублей.

За эти деньги от поставщика услуги требуется отключить аппарат, демонтировать дефектный блок и заменить его на новый, включить томограф, установить штатное программное обеспечение на новый блок, проверить характеристики МРТ и функционирование в штатном режиме, вернуть дефектную запчасть на завод-изготовитель.

Электронные торги признали несостоявшимися, так как поступила только одна заявка, указано на портале госзакупок. С этим участником и запланировали заключить контракт.

Ремонт томографа займет несколько месяцев.

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