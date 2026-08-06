Пензенские стоматологи бесплатно обследуют пациентов на рак

В Пензе по субботам с 8 августа и до 26 сентября в стоматологических поликлиниках будут проходить дни открытых дверей.

Акция посвящена раннему выявлению онкологических заболеваний, в том числе полости рта. Специалисты обследуют пациентов при помощи метода аутофлюоресцентной стоматоскопии, который позволяет увидеть изменения, еще незаметные глазу.

В акции участвуют поликлиники по следующим адресам в Пензе:

- ул. Леонова, 19;

- ул. Фабричная, 14а;

- ул. Лазо, 2;

- пр. Строителей, 60а;

- ул. Вадинская, 6;

- ул. Кижеватова, 6;

- ул. Сухумская, 8;

- ул. Пионерская, 4.

Также обследования будут проходить в Каменке, в стоматологической поликлинике на улице Белинской, 5.

Пациентов ждут с 9:00 до 17:00. При себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.