Мошенники придумали «опрос за вознаграждение»

В России набирает популярность мошенническая схема с «опросом за вознаграждение». Аферисты под видом сбора различной информации крадут личные данные граждан.

«Злоумышленники представляются сотрудниками исследовательских центров и под видом оценки работы компаний вовлекают пользователя в разговор. Цель - сбор персональных данных, получение доступа к аккаунтам или запись голоса для дипфейков», - предупредил в беседе с изданием «Газета.ru» эксперт Борис Лопатин.

Жертв заманивают обещанием вознаграждения в несколько тысяч рублей.

Первый признак мошеннического звонка - отсутствие маркировки. Легитимные организации обязаны использовать специальное обозначение, которое видно на экране. У злоумышленников такого не бывает.

Далее мошенники собирают информацию у собеседника: имя, дату рождения, место работы, финансовые привычки. Данные могут использоваться позже для убедительных атак.

Возможен другой сценарий: жертве сообщают, что для получения выплаты нужно подтвердить личность, перейдя по ссылке или назвав код из СМС. Дальше следует классическая для социальной инженерии концовка - потеря личной информации или денег.

Третий сценарий - сбор голосовых данных. Аферисты удерживают собеседника на линии как можно дольше, задают вопросы, требующие развернутых ответов. Голос затем могут использовать для создания дипфейков.

«Главный принцип защиты - проверять, кто выходит на связь, не передавать данные для подтверждения личности и не выполнять инструкции», - подчеркнул эксперт.

По его словам, мошенники пользуются знанием того, что некоторые компании действительно проводят опросы, чтобы улучшить свою работу, однако поощрением выступают внутренние бонусы или скидки, но не суммы в несколько тысяч рублей.