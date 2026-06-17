Пензенцы могут пожаловаться в чат-бот на брошенные самокаты

Общество

Пензенцы могут пожаловаться в чат-бот на брошенные самокаты
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В мессенджере МАХ создали бот для отправки жалоб на брошенные в неположенном месте самокаты, сообщили в администрации Пензы в среду, 17 июня.

Жителям областного центра предлагают писать сюда: @id164410768820_bot. Также направлять жалобы можно в районные администрации города, так как на их сотрудников возложили обязанности контролировать размещение самокатов.

В Пензе действуют измененные правила благоустройства, в них указаны места, где нельзя парковать СИМ и велосипеды. Запрет распространяется на остановочные пункты, газоны, цветники, детские и спортивные площадки, а также тротуары.

Нарушителям, которые бросят самокат в неположенном месте, грозит штраф от 3 000 до 4 000 рублей.

Однако некоторые пензенцы игнорируют запрет. Так, 5 июня два самоката оказались посреди пешеходной дорожки на улице Кирова, недалеко от дома № 10а.

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