В Пензе почти на месяц изменят маршрут № 73

Общество

В Пензе почти на месяц изменят маршрут № 73
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В Пензе временно изменится маршрут № 73 (ул. Баженова - о. Пески), сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Причиной станет перекрытие дороги на пересечении ул. Казанской и Станюковича, в районе домов № 17 и 21 на Казанской. Там будут прокладывать водопроводную сеть.

С 10:00 3 августа (с начала ремонтных работ) до 1 сентября маршрутки № 73 с ул. Стрельбищенской направятся по Луговой - Демьяна Бедного - 2-му проезду Демьяна Бедного - Казанской и далее по маршруту в обоих направлениях.

В Пензе почти на месяц изменят маршрут № 73

Ранее стало известно, что на улице Шевченко, в районе дома № 43 на улице Пушкина, частично перекрыли проезд до 5 августа - нужно провести аварийно-восстановительные работы на участке тепломагистрали.

Также частично перекрыли отрезок улицы Вишневой (микрорайон Окружная) до 24 августа. Там идет строительство межквартальных внутриплощадочных сетей водоотведения.

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