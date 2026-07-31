Площадку ярмарки выходного дня в Терновке решили огородить

На окраине Терновки, в районе улицы Центральной, 1, начался монтаж ограждения площадки, где проводится ярмарка выходного дня «Мода из комода». Торговлю товарами, бывшими в употреблении, решили упорядочить.

На территории хотят предусмотреть четкое зонирование и ограничение доступа для транспорта, что позволит избежать наездов на пешеходов.

«Данная мера направлена прежде всего на повышение безопасности как для продавцов, так и для покупателей», - отметили в администрации Пензы.

Также рассматривается возможность увеличения твердого покрытия на площадке и категорирования товаров.

«Деятельность по организации ярмарки передана городскому центру торговли и услуг, который взимает символическую плату за размещение и отвечает за санитарный порядок», - напомнили в мэрии.

Монтаж ограждения планируют завершить уже 1 августа.

Ранее сообщалось, что с августа на улице Центральной в районе ТРЦ «Ритэйл» запретят остановку большегрузов и ночную стоянку любых транспортных средств. Максимальная скорость движения по участку должна будет составлять не более 20 км/ч.