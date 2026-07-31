Беременным из группы риска готовы сделать бесплатный ДНК-тест

В Пензенской области беременные женщины с 2026 года могут бесплатно пройти ДНК-тест на патологии плода - по полису, за счет средств ОМС. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Марина Воробьева.

Речь идет о неинвазивном пренатальном тестировании (НИПТ). На него направляют жительниц Пензенской области, входящих в группы риска.

«Главное преимущество методики - полная безопасность. В отличие от инвазивных процедур (биопсии), требующих прокола матки и несущих риск осложнений, НИПТ представляет собой обычный забор венозной крови у женщины. Исследование доступно с конца первого триместра как при одноплодной, так и при многоплодной беременности», - рассказала Марина Воробьева.

Тест направлен на выявление наиболее тяжелых хромосомных аномалий: синдрома Дауна, синдрома Эдвардса и синдрома Патау (чувствительность достигает 98%). Исследование дополняет стандартный скрининг, позволяя подтвердить или опровергнуть диагноз.

В минздраве уточнили: бесплатно тест могут пройти женщины, у которых результат первичного скрининга показал средний или высокий риск патологий. Для этого необязательно наблюдаться по беременности именно в учреждениях родовспоможения государственной формы собственности.

Если результат будет положительным, консилиум врачей направит пациентку на дообследование для принятия взвешенного решения о ведении беременности.