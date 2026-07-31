Прогноз погоды: выходные дни будут отличаться друг от друга

В предстоящие выходные Пензенская область окажется в зоне смены воздушных масс, сообщили в Приволжском УГМС в пятницу, 31 июля.

«Волновой циклон сместится на Урал, и наш регион окажется в его тыловой части. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, местами с грозами», - рассказала синоптик отдела прогнозирования Светлана Кашеева.

Осадки должны прекратиться с воскресенья, 2 августа. Усилится европейский антициклон.

По словам Светланы Кашеевой, в результате на улице станет по-летнему солнечно и очень тепло.

Дневные температуры к понедельнику будут достигать +25...+30 градусов.