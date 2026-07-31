В Заречном отложили восстановление прудов в зоне отдыха «Солнечная»

В Заречном меры, принятые для восстановления каскада прудов в зоне отдыха «Солнечная», не дали результата, признали в администрации закрытого города.

Сейчас пруды напоминают болото. На это обратила внимание зареченка на странице главы города Алексея Костина во «ВКонтакте».

«К сожалению, восстановление каскада прудов требует больших финансовых вложений. Те меры, которые мы применили в прошлом году и которые оказались столь эффективными в зоне отдыха «Лесная», в зоне отдыха «Солнечная» результатов не дали. Здесь другая ситуация: другой состав воды, более маленькая глубина, другая флора и фауна», - ответил женщине представитель администрации ЗАТО.

Сейчас город ищет возможности, чтобы вступить в федеральную программу и на эти средства преобразить водоемы.

В 2025-м пруды в зоне отдыха «Солнечная» расчистили от водорослей земснарядом, углубили дно. Планировалось использовать хлореллу, которая боролось бы с сине-зелеными водорослями, вызывающими цветение воды.