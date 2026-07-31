С 1 сентября в детсадах запустят аналог «Разговоров о важном»

С 1 сентября этого года в Пензенской области начнет действовать новый проект для дошкольников под названием «Добрые игры».

«Он разработан Институтом изучения детства, семьи и воспитания по аналогии с внеурочными занятиями «Разговоры о важном», но адаптирован специально для детей детсадовского возраста - от 3 до 7 лет», - сообщила министр образования региона Лариса Казакова на брифинге в пятницу, 31 июля.

Курсы ориентированы на две возрастные группы - 3-5 и 5-7 лет.

Занятия будут проводиться в игровой форме и предполагать беседы (к примеру, о детском саде, о семье), игры (сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические, подвижные, словесные, музыкальные), выполнение творческих заданий (раскрашивание, изготовление поделок, коллажей), чтение и обсуждение книг, просмотр и обсуждение мультфильмов.

Итогом недели может стать коллективный или индивидуальный рисунок, поделка, постановка.

Авторы проекта «Добрые игры» запланировали знакомство малышей с такими темами, как семья, малая и большая родина, природа, труд, культура, народные традиции, выдающиеся личности и др.