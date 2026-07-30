В регионе за неделю клещи атаковали больше 100 человек

С 23 по 29 июля в Пензенской области от укусов клещей пострадали 102 человека (на предыдущей неделе было 62 - меньше в 1,5 раза с лишним). Среди обратившихся к медикам - 30 детей в возрасте до 14 лет.

Таковы официальные данные, обнародованные региональным управлением Роспотребнадзора в четверг, 30-го числа.

Всего с начала сезона активности (с 30 марта) помощь потребовалась 2 011 жителям области (из них 616 - дети), в отношении всех были приняты стандартные меры профилактики.

К 29 июля 1 153 клеща, снятых с людей, исследовали на зараженность возбудителями иксодового боррелиоза (ИКБ); в 293 случаях (25,4%) результаты оказались положительными.

Жителям региона рекомендуют принимать меры предосторожности при отдыхе и прогулках в зеленых зонах: надевать подходящую одежду, использовать репелленты, соблюдать правила поведения.