В Сети появились связанные с атакой на пензенский склад Wildberries фейки

В телеграм-каналах распространяются дипфейки, связанные с атакой БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области. Это сделанные с помощью нейросетей видеоролики с якобы заявлениями губернатора, главы Пензы и областного управления МВД.

Олегу Мельниченко приписывают требование к Wildberries «убраться из региона», чтобы не подвергать никого опасности.

Глава Пензы Олег Денисов в ролике заявляет о будто бы хранящейся на складе Wildberries продукции двойного и военного назначения.

В видео от имени УМВД России сообщается, что атаку украинских дронов якобы организовали сами работники склада.

Вся перечисленная информация не соответствует действительности.

Не обошли злоумышленники вниманием и PenzaInform.ru - смастерили скриншот не существующей на сайте статьи с недостоверной информацией о якобы обнаруженных метках на крыше склада.

Ранним утром в четверг, 30 июля, украинские боевики осуществили массированную атаку на Пензенскую область. С хронологией развития событий можно ознакомиться здесь.