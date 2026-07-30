31 июля в Пензенской области станет теплее

Общество

31 июля в Пензенской области станет теплее
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В пятницу, 31 июля, в Пензенской области будет переменная облачность. В большинстве районов ожидается кратковременный дождь, местами гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с. В отдельных районах его порывы достигнут 15-20 м/с.

В ночь на пятницу в прогнозе +10...+15 градусов, в большинстве районов - непродолжительный дождь, местами гроза.

Днем уличные термометры покажут +19...+24.

В ночь на 1 августа синоптики обещают до +12...+17 градусов. По-прежнему местами будет идти кратковременный дождь. Сохранится вероятность грозы.

В народном календаре 31 июля - Омельянов день. Примета гласит: какая погода в этот день, такой будет и осень.

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