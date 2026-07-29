В Комсомольском парке ждут денег на масштабную опиловку деревьев

В Комсомольском парке деревья, погубленные ясеневой златкой, остаются неспиленными. Вид погибших растений пугает горожан.

«Сегодня проходила мимо и ужаснулась! Много деревьев засохших! Это же опасно и некрасиво! Там гуляют с детьми, ребятишки играют, пенсионеры отдыхают… А вдруг какое-то дерево не выстоит и упадет! Почему такое ужасное положение в парке?» - поинтересовалась пензячка на странице губернатора во «ВКонтакте».

Представитель городского управления культуры заверил женщину, что опиловка аварийных деревьев идет.

«Данные работы требуют тщательной подготовки и обеспечения безопасности. При поступлении финансирования на масштабную опиловку в обязательном порядке будут выполнены необходимые работы силами сторонних организаций», - пояснил он.

О том, что в Комсомольском парке зафиксировали массовую гибель деревьев, стало известно в июле прошлого года. По словам горожан, затронута почти половина растений.

Администрация парка направила запрос на выделение денег на восстановительные работы и посадку новых деревьев. В октябре сообщалось, что погубленные ясеневой златкой растения оставляют зимовать.