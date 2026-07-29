Перечислены адреса в Пензе, где не будет света 30 июля

Общество

Перечислены адреса в Пензе, где не будет света 30 июля
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В четверг, 30 июля, в Пензе в части домов в Междуречье, Райках, Маньчжурии, Заре, на Шуисте, а также в 3-м пр-де Рахманинова, на улицах Аустрина и Совхозной отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- пр-д Крамского; 1-й Полтавский пр-д; пр-д Тропинина; ул. Боровиковского; ул. Крамского; ул. Полтавская.

С 8:30 до 16:00:

- пер. Буровой; ул. Буровая; ул. Чаадаева.

С 9:00 до 11:00:

- 3-й пр-д Рахманинова, 3, 5.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Бекешская, 4, 6, 8, 10, 12, 39д; ул. Мотоциклетная, 50-62 (четные); ул. Средняя, 28а, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 37; ул. Тимирязева, 47, 49, 49а, 51, 51а, 52, 54-76а, 76, 80; ул. Чайковского, 2, 6-10 (четные), 16, 18; 1-й пр-д Яблочкова, 8, 10, 12, 14-20, 21-41 (нечетные).

С 9:00 до 16:00:

- ул. Д. Бедного, 20а; 2-й пр-д Д. Бедного, 21; ул. Казанская, 1Б, 1в, 1д, 2, 2а, 3а, 4, 6, 6а, 8, 10-30 (четные), 34а; 2-й Казанский пр-д, 3, 12; ул. Ново-Казанская, 1д, 3, 5, 7, 9, 13-25 (нечетные), 16, 29, 39, 41; ул. Перовской, 2, 2а, 2Б; ул. Рязанская, 13.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Владимира Квышко, 74; ул. Дмитрия Шорникова, 55, уч. 63, з/у 70, 74; ул. Новоселов, уч. 463, 560, 1336; СНТ «Заря» (Заря), уч. 394, 402, 406, 412, 421, 423, 458, 465, 466, 468, 470, 471, 475, 476, 482, 487, 489, 490, 492, 496, 539, 547, 553, 556, 567, 570, 604, 617, 620, 625, 630, 631, 634.

С 13:30 до 15:30:

- ул. Аустрина, 123а, 131, 131а; ул. Совхозная, 4.

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