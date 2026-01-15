В Пензе на капремонт гимназии № 13 выделили 126 млн рублей

Многопрофильную гимназию № 13 на проспекте Строителей, 52а, в Пензе ждет капитальный ремонт. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Прием заявок от подрядчиков уже закончился, сейчас комиссия определяет результаты конкурса. Итоги будут известны 20 января.

Заказчиком выступает Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области. Начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем, - 126 млн 105 тыс. 235,72 рубля.

Подрядчик должен выполнить общестроительные работы, обновить системы отопления, водоснабжения и канализации, внутренние электросети (включая заземление и молниезащиту), установить охранно-пожарную сигнализацию.

Сроки работ, обозначенные в проекте контракта, - с 1 июня 2026 года по 20 августа 2027-го.