Дмитрий Медведев назвал заявления о подготовке мобилизации враньем

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал информацию о подготовке мобилизации в стране лживой провокацией. Соответствующее заявление он сделал на заседании межведомственной комиссии СБ по комплектованию Вооруженных сил военнослужащими по контракту во вторник, 28 июля.

По словам Дмитрия Медведева, за первые 6 месяцев 2026 года контракты о прохождении военной службы заключили около 200 000 человек, потребности Вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Эффективность этой работы намерены повышать и впредь.

«Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения», - заявил зампред Совбеза.

В качестве примера таких действий он привел распространяемую в ряде социальных сетей публикацию, в которой россиян агитируют подписать контракт формулировкой «Не жди мобилизации - иди служить за деньги».

«Понятно, что это проплаченная история, ну или история, вброшенная врагом. Но это лишь один из примеров», - отметил Дмитрий Медведев.

Он еще раз подчеркнул, что в мобилизации нет никакой необходимости. «Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса», - добавил Дмитрий Медведев.