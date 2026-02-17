В Пензе отремонтируют колледж архитектуры и строительства

В Пензе отремонтируют колледж архитектуры и строительства
В Пензе в 2026 году планируют капитально отремонтировать главный корпус колледжа архитектуры и строительства на улице Набережная реки Пензы, 3а.

Как сообщили в областном минстрое, проектно-сметная документация уже разработана.

В этом году специалисты выполнят внутреннюю и наружную отделку, заменят окна, отремонтируют входную группу, системы отопления, водоотведения, обновят кабельные системы.

В 2025 году капитально отремонтировали здание общежития колледжа архитектуры и строительства.

Подрядчик преобразил 137 жилых комнат, 10 кухонь, 36 душевых и санитарных помещений, оборудовал 10 комнат самоподготовки, столовую с буфетом, медицинский кабинет, тренажерный зал, медиацентр, конференц-зал.

«Оштукатурен фасад кирпичного шестиэтажного здания, заменены окна, выполнен ремонт кровли. Дополнительно возле общежития появилась спортивная площадка», - рассказали в минстрое.

