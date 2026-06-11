На территории УФСИН в Пензе открыли стелу «Ласточка»

В четверг, 11 июня, на территории УФСИН России по Пензенской области в Автоматном переулке торжественно открыли стелу с главным символом региона - ласточкой.

Мероприятие приурочили к грядущему празднику - Дню России.

«Право снять покрывало с монумента предоставили начальнику УФСИН Игорю Кирееву и заместителю начальника Павлу Старикову», - сообщили в управлении.

По словам Игоря Киреева, ласточка символизирует привязанность к родному краю, уважение к его истории и веру в будущее.

С афишей праздничных мероприятий, запланированных в городе 12 июня, можно ознакомиться здесь. Они пройдут на площади Ленина, улице Московской, в скверах А. С. Пушкина, Дениса Давыдова, Славы, парке «40 лет Победы», на набережной Суры и Фонтанной площади.

Вблизи мест празднования запретят продажу спиртного. В центре Пензы перекроют несколько улиц.