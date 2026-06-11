На набережной Суры высадили 363 гортензии

В четверг, 11 июня, на набережной Суры в Пензе прошла акция, приуроченная к 363-летию областного центра.

Коммунальщики и активисты внесли свой вклад в озеленение, высадив 363 гортензии.

Как сообщили в МБУ «Пензавтодор», цветы не только украсят местность, но и станут символом единства и любви к городу.

Ранее стало известно, что всего за сезон специалисты планировали высадить 260 тысяч корней на 36 клумбах.

13 сентября прошлого года коммунальщики также занимались озеленением набережной Суры. На территории появились новые деревья: ели, липы, рябины, клены, яблони и каштаны.