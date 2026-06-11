На набережной Суры высадили 363 гортензии

Общество

На набережной Суры высадили 363 гортензии
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В четверг, 11 июня, на набережной Суры в Пензе прошла акция, приуроченная к 363-летию областного центра.

На набережной Суры высадили 363 гортензии

Коммунальщики и активисты внесли свой вклад в озеленение, высадив 363 гортензии.

Как сообщили в МБУ «Пензавтодор», цветы не только украсят местность, но и станут символом единства и любви к городу.

На набережной Суры высадили 363 гортензии

Ранее стало известно, что всего за сезон специалисты планировали высадить 260 тысяч корней на 36 клумбах.

На набережной Суры высадили 363 гортензии

13 сентября прошлого года коммунальщики также занимались озеленением набережной Суры. На территории появились новые деревья: ели, липы, рябины, клены, яблони и каштаны.

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