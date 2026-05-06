В Пензе коммунальщики активно высаживают цветы

В областном центре продолжается высадка цветов. Сотрудники МБУ «Пензавтодор» уже преобразили скверы «Пионерский» и «Проводы».

Там на клумбах появились сальвия, цинерария и бегония.

Сейчас работы продолжаются в сквере Славы.

«Не обошли вниманием и аэропорт, который является визитной карточкой Пензы и с которого начинается знакомство с городом. Его клумбы уже сегодня украсят великолепные сорта петунии», - сообщили на предприятии.

5 мая у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев коммунальщики высадили первые в этом сезоне цветы. Для украшения места выбрали бархатцы.

Всего в городе планируется высадить 260 тысяч корней на 36 клумбах.