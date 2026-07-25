Опубликованы итоги проверки мясной продукции в Пензенской области

Общество

Опубликованы итоги проверки мясной продукции в Пензенской области
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В Роспотребнадзоре подвели итоги проверки качества и безопасности мясной продукции, продававшейся в Пензенской области в II квартале года.

Было исследовано:

- 60 проб по санитарно-химическим показателям (включая пестициды и соли тяжелых металлов);

- 106 проб по физико-химическим показателям (пищевая ценность, массовая доля сухих веществ, содержание соли) - из них 3 оказалась неудовлетворительными;

- 275 проб по микробиологическим показателям - 12 из них не соответствовали гигиеническим требованиям.

По паразитологическим показателям, ГМО и наличию радиоактивных веществ неудовлетворительных проб не выявили.

Кроме того, специалисты регионального управления Роспотребнадзора оценивали санитарно-техническое состояние помещений, их содержание, укомплектованность оборудованием и инвентарем, достаточность моющих и дезинфицирующих средств, условия и сроки хранения продуктов и блюд, наличие полного комплекта документации, соблюдение противоэпидемического и дезинфекционного режима и др.

«По всем фактам нарушений в сфере производства и оборота мясной продукции принимались необходимые меры, выдавались соответствующие предписания об устранении нарушений и представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений», - отметили в надзорном ведомстве.

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