В истории с ремонтом коллектора в Ближнем Арбекове поставили точку

Общество

В истории с ремонтом коллектора в Ближнем Арбекове поставили точку
Печать
Max

В Пензе поставили точку в истории с масштабным ремонтом коллектора на улице Лозицкой, выходящей на проспект Победы. Об этом в субботу, 25 июля, заявил глава города Олег Денисов.

«Благоустройство на улице Лозицкой восстановили еще на прошлой неделе. На проспекте Победы сегодня ночью завершили наносить разметку», - написал чиновник на своих страницах в соцсетях.

По его словам, о газонах тоже не забывают: подрядчик засыпал чернозем и посеял траву.

В истории с ремонтом коллектора в Ближнем Арбекове поставили точку

Кроме того, окончен ремонт асфальтобетонного покрытия на Беляевском путепроводе, добавил Олег Денисов.

В начале мая на улице Лозицкой и проспекте Победы появились провалы из-за аварийной работы коллекторов после выхода из строя насосной станции в Цыганском Поселке.

Ресурсники сначала провели восстановительные работы на Лозицкой, потом - на проспекте.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
благоустройство ремонт жкх
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!