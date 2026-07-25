В истории с ремонтом коллектора в Ближнем Арбекове поставили точку

В Пензе поставили точку в истории с масштабным ремонтом коллектора на улице Лозицкой, выходящей на проспект Победы. Об этом в субботу, 25 июля, заявил глава города Олег Денисов.

«Благоустройство на улице Лозицкой восстановили еще на прошлой неделе. На проспекте Победы сегодня ночью завершили наносить разметку», - написал чиновник на своих страницах в соцсетях.

По его словам, о газонах тоже не забывают: подрядчик засыпал чернозем и посеял траву.

Кроме того, окончен ремонт асфальтобетонного покрытия на Беляевском путепроводе, добавил Олег Денисов.

В начале мая на улице Лозицкой и проспекте Победы появились провалы из-за аварийной работы коллекторов после выхода из строя насосной станции в Цыганском Поселке.

Ресурсники сначала провели восстановительные работы на Лозицкой, потом - на проспекте.