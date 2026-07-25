В Мокшанском районе капитально отремонтируют мост через Муромку

Общество

В Мокшанском районе капитально отремонтируют мост через Муромку
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Стало известно о подготовке к капитальному ремонту еще одного моста в Пензенской области - через реку Муромку в Мокшанском районе.

Сооружение длиной около 42 метров расположено на дороге Плесс - Голицыно - Нижний Ломов (9-й километр + 200 метров).

На портале госзакупок 24 июля стартовал электронный аукцион по поиску подрядчика, который разработает проектную документацию по объекту. Начальная (максимальная) стоимость контракта - 4 820 676 рублей.

ПСД нужно подготовить в 2026 году, сам капремонт предполагается начать в 2027-м.

Как уже сообщалось, областное управление строительства и дорожного хозяйства сейчас также ищет проектировщиков для обновления мостов через реку Шуварду в Каменском районе и через Чардым в Лопатинском.

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