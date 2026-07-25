Штормовое предупреждение: в регионе ожидаются шквал и крупный град

На воскресенье, 26 июля, в Пензенской области объявили оранжевый уровень погодной опасности, означающий вероятность реальной угрозы людям и их имуществу.

Ожидается шквальный ветер с порывами, достигающими скорости 25-27 м/с.

Также днем местами прогнозируются крупный град и сильный ливень с сохранением в ночь на 27 июля, предупредили в Приволжском УГМС.

24-го числа по территории Нижнеломовского района прошел сильный дождь с ураганным ветром. Разгул стихии нанес ущерб местным жителям и коммунальной инфраструктуре.

Из-за упавших деревьев и мощных порывов ветра оказались оборваны линии электропередачи, в двух местах повредило газопровод, на многих участках дорог был заблокирован проезд. Пострадала кровля двух многоквартирных домов.